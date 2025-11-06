Nordex-Aktie fester: Jefferies hebt Ziel auf 31 Euro an und bestätigt Kaufempfehlung
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.
Analyst Constantin Hesse lobte am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts das neue Profitabilitätsniveau des Herstellers von Windkraftanlagen, Nordex. Und die Entwicklung sei noch nicht vorbei, betonte er.
Im XETRA-Handel am Donnerstag gewinnt die Nordex-Aktie zeitweise 0,37 Prozent auf 26,92 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
