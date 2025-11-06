DAX24.001 -0,2%Est505.661 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,15 +0,9%Gold4.013 +0,8%
Buy-Rating bleibt

Nordex-Aktie fester: Jefferies hebt Ziel auf 31 Euro an und bestätigt Kaufempfehlung

06.11.25 09:32 Uhr
Kursziel-Schub für Nordex! Jefferies sieht Aktie bei 31 Euro - Nordex-Aktie legt moderat zu | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
27,32 EUR 0,56 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Analyst Constantin Hesse lobte am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts das neue Profitabilitätsniveau des Herstellers von Windkraftanlagen, Nordex. Und die Entwicklung sei noch nicht vorbei, betonte er.

Im XETRA-Handel am Donnerstag gewinnt die Nordex-Aktie zeitweise 0,37 Prozent auf 26,92 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

