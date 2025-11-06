DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +0,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.854 -0,6%Euro1,1512 +0,2%Öl63,76 +0,3%Gold4.008 +0,7%
Inklusive About You

Zalando-Aktie: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht

06.11.25 07:30 Uhr
Zalando-Aktie: Online-Modehändler wächst zweistellig - Gewinnrückgang | finanzen.net

Zalando ist im dritten Quartal deutlich zweistellig gewachsen und hat erstmals vom Beitrag des jüngst erworbenen Hamburger Online-Modehändlers About You profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23,94 EUR 0,91 EUR 3,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die operative Marge verschlechterte sich leicht, trotz des kleinen EBIT-Zuwachses. Unter dem Strich sank der Gewinn.

Wer­bung

Für die jüngst veröffentlichten Ziele im Gesamtjahr inklusive About You sieht sich der Konzern auf Kurs.

Demzufolge soll das Bruttowarenvolumen (GMV) der kombinierten Gruppe um 12 bis 15 Prozent steigen und der Umsatz um 14 bis 17 Prozent. Das bereinigte EBIT soll in der Größenordnung 550 bis 600 Millionen Euro landen.

Im dritten Quartal steigerte der DAX-Konzern den Umsatz um 27 Prozent auf 3,02 Milliarden Euro. Das Bruttowarenvolumen GMV - also der Gesamtwert der Waren, die über einen Online-Marktplatz verkauft werden, inklusive Gebühreneinnahmen - legte um 22 Prozent zu auf 4,21 Milliarden Euro.

Wer­bung

Beides war besser als die Konsenserwartungen von 2,97 Milliarden bzw 4,13 Milliarden Euro.

Das bereinigte EBIT betrug 96,3 Millionen Euro nach 93 Millionen, die Marge verschlechterte sich auf 3,2 Prozent von 3,9.

Nach Steuern verdiente Zalando 12,5 Millionen Euro im Quartal, nach Steuern und Dritten 14,8 Millionen, verglichen mit 44 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug der Gewinn 0,06 Euro nach 0,17. Die Nachsteuergewinne waren unter Erwartungen.

DJG/uxd/sha

DOW JONES

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

