Neue Aufträge

Nordex-Aktie höher: Aufträge für 28 Windturbinen in Frankreich und Belgien gesichert

09.12.25 09:31 Uhr

Nordex hat Aufträge für 28 Turbinen in sieben Windparks in den französischen Regionen Pays de la Loire, Normandie und Grand Est sowie in den Ardennen und in Wallonien in Belgien erhalten.

Lieferung und Errichtung der Anlagen mit einer Gesamtleistung von 102 Megawatt sind für die Jahre 2026 und 2027 geplant, wie Nordex in Hamburg mitteilte. Die Nordex-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,86 Prozent auf 26,30 Euro.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Nordex