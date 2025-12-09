DAX24.145 +0,4%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +1,7%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.423 -0,6%Euro1,1655 +0,1%Öl62,32 -0,3%Gold4.204 +0,3%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen rot -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, Vonovia im Fokus
D-Wave Quantum-Aktie mit Schwankungen: Termin für Nutzerkonferenz "Qubits 2026" steht fest
Himax: KI-Monitor mit Eye-Tracking setzt neue Maßstäbe – Aktie springt um 21 % an
Neue Aufträge

Nordex-Aktie höher: Aufträge für 28 Windturbinen in Frankreich und Belgien gesichert

09.12.25 09:31 Uhr
Windkraft-Boom treibt Nordex-Aktie an: Konzern füllt Auftragsbuch mit 102 Megawatt | finanzen.net

Nordex hat Aufträge für 28 Turbinen in sieben Windparks in den französischen Regionen Pays de la Loire, Normandie und Grand Est sowie in den Ardennen und in Wallonien in Belgien erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
26,36 EUR 0,74 EUR 2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Lieferung und Errichtung der Anlagen mit einer Gesamtleistung von 102 Megawatt sind für die Jahre 2026 und 2027 geplant, wie Nordex in Hamburg mitteilte.

Die Nordex-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,86 Prozent auf 26,30 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Nordex

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
27.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
mehr Analysen