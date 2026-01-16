DAX24.987 -1,2%Est505.938 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 -3,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.949 -0,9%Euro1,1626 +0,3%Öl63,55 -1,0%Gold4.662 +1,5%
SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche unter Druck: US-Zollpläne belasten - neue Prämie soll E-Autos stärken
Großauftrag

Nordex-Aktie im Plus: Verbund sichert sich Turbinen

19.01.26 11:25 Uhr
Nordex-Aktie zieht an: Liefervertrag für Windturbinen mit Verbund geschlossen | finanzen.net

Der österreichische Stromversorger Verbund hat sich für den geplanten Ausbau seines Windkraftgeschäftes beim Anlagenhersteller Nordex im großen Stil Kapazitäten für den Bau von Windturbinen gesichert.

Ein jetzt geschlossener Rahmenvertrag mit Laufzeit bis 2030 sieht die Bereitstellung und Lieferung von bis zu 105 Nordex-Onshore-Windturbinen für künftige Projekte der Tochter Verbund Green Power in seinen sechs Kernmärkten Österreich, Deutschland, Spanien, Italien, Rumänien und Albanien vor, wie beide Seiten mitteilten. Das würde etwa die Hälfte der aktuellen Windpark-Pipeline des österreichischen Unternehmens ausmachen.

Verbund will bis 2030 mit Photovoltaik und Windkraft ein Viertel seiner gesamten Stromerzeugung abdecken.

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,12 Prozent höher bei 32,50 Euro, während Verbund-Titel im Wiener Handel 1,42 Prozent auf 62,55 Euro abgeben.

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

