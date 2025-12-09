DAX 24.052 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.149 -0,8%Euro 1,1634 +0,1%Öl 62,23 +0,2%Gold 4.197 -0,3%
Nordex Aktie

27,82 EUR +1,58 EUR +6,02 %
STU
Marktkap. 6,11 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Citigroup Corp.

Nordex Buy

11:56 Uhr
Nordex Buy
Nordex AG
27,82 EUR 1,58 EUR 6,02%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Der Vertrag mit Alliant Energy sichere ordentliche Aufträge im Verlauf von 2026, schrieb Vivek Midha am Mittwoch./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 03:11 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Citigroup Corp.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,92 €		 Abst. Kursziel*:
7,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
Analyst Name:
Vivek Midha 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

