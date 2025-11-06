DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +0,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.854 -0,6%Euro1,1512 +0,1%Öl63,76 +0,3%Gold4.008 +0,7%
Rote Zahlen

Continental-Aktie: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal

06.11.25 07:31 Uhr
Continental-Aktie: Nach Rekordgewinn jetzt Verlust - Reifenhersteller zahlt hohen Preis für Umbau | finanzen.net

Continental hat im dritten Quartal den Umsatz nahezu auf dem Niveau des Vorjahres gehalten, wegen hohen Sonderbelastungen aber unter dem Strich einen Verlust verzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
66,22 EUR 0,36 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der den Anteilseigner zustehende Fehlbetrag bezifferte der DAX-Konzern Continental bei Vorlage ausführlicher Quartalszahlen auf 756 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen netto noch 486 Millionen Euro verdient. Der Umsatz lag, wie bereits seit Mitte Oktober bekannt, mit rund 5 Milliarden Euro 0,9 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Wer­bung

"Nicht zahlungswirksame Sondereffekte infolge des Aumovio-Spin-offs sowie des geplanten OESL-Verkaufs wirkten sich in Höhe von 1,1 Milliarden Euro negativ auf das EBIT aus", teilte der Konzern aus Hannover am Donnerstag weiter mit. Die bereinigte EBIT-Marge liegt bei 11,4 Prozent nach noch 13,3 Prozent im Vorjahr.

"Die finanzielle Entwicklung im dritten Quartal ist geprägt von einmaligen Sondereffekten infolge unserer strategischen Neuaufstellung", so CFO Roland Welzbacher laut Mitteilung. Bei Tires, Contitech und beim Free Cashflow habe sich der Konzern im Vergleich zum zweiten Quartal dieses Jahres deutlich gesteigert. "Mit Blick auf das letzte Quartal des Jahres streben wir insbesondere beim Cashflow sowie auch bei Contitech weitere Verbesserungen an."

DOW JONES

