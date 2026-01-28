Continental Aktie
Marktkap. 13,44 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Margenverbesserungen seien in diesem Jahr sowohl im Reifensegment als auch im Bereich ContiTech wahrscheinlich, schrieb Michael Aspinall am Mittwoch vor den Quartalszahlen der Hannoveraner./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Continental
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,84 €
|Abst. Kursziel*:
12,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,55%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
