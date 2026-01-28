DAX 24.823 -0,3%ESt50 5.933 -1,0%MSCI World 4.557 +0,1%Top 10 Crypto 11,35 -2,5%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.639 -1,1%Euro 1,1971 +0,1%Öl 69,40 +1,0%Gold 5.550 +2,5%
Continental Aktie

66,64 EUR -0,02 EUR -0,03 %
STU
Marktkap. 13,44 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

Jefferies & Company Inc.

Continental Buy

08:01 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
66,64 EUR -0,02 EUR -0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Margenverbesserungen seien in diesem Jahr sowohl im Reifensegment als auch im Bereich ContiTech wahrscheinlich, schrieb Michael Aspinall am Mittwoch vor den Quartalszahlen der Hannoveraner./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Continental

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,84 €		 Abst. Kursziel*:
12,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,55%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

08:01 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Continental Buy UBS AG
27.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Continental Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 28.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 28.01.26
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 74 Euro
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Continental auf 90 Euro - 'Buy'
finanzen.net DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels stärker
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit grünen Vorzeichen
EQS Group EQS-AFR: Continental AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental Releases Preliminary Figures for Fourth Quarter and Fiscal 2025 – ContiTech’s Adjusted EBIT Margin Below Target Range
Zacks What Makes Continental (CTTAY) a New Buy Stock
Zacks Continental (CTTAY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Is DFA Continental Small Company I (DFCSX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
EN, TheGuardian Continental thrift: five of the best cities in Europe for vintage shopping
EQS Group EQS-News: Continental Reaches Key Milestones in Its Realignment
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental announces preliminary figures for the third quarter of 2025 – adjusted EBIT margin as well as adjusted free cash flow above market expectations
