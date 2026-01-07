Bewertung im Fokus

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Continental-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Ausgangslage für Reifenhersteller sei gut, schrieb Harry Martin in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026. Die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) des Sektors dürfte erstmals seit 2021 steigen. Mit Blick auf die Einzelwerte erschienen die 2025 gestiegenen Aktienbewertungen von Bridgestone und Continental gerechtfertigt. Damit bleibe aus Bewertungssicht vor allem für Michelin und Pirelli noch Luft.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:20 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 67,96 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 2,88 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.593 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

