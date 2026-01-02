DAX 24.678 +0,6%ESt50 5.888 +0,6%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1680 -0,4%Öl 60,99 +0,3%Gold 4.419 +2,1%
Continental Aktie

67,94 EUR -0,40 EUR -0,59 %
STU
Marktkap. 13,72 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

13:06 Uhr
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller gegenüber Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Bei den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental Overweight

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
67,80 €		 Abst. Kursziel*:
12,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
67,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,86%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

18.12.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Continental Equal Weight Barclays Capital
09.12.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Continental Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

