Continental Aktie

Bernstein Research

10:36 Uhr
Continental AG
Continental AG
67,20 EUR -2,10 EUR -3,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Ausgangslage für Reifenhersteller sei gut, schrieb Harry Martin in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026. Die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) des Sektors dürfte erstmals seit 2021 steigen. Mit Blick auf die Einzelwerte erschienen die 2025 gestiegenen Aktienbewertungen von Bridgestone und Continental gerechtfertigt. Damit bleibe aus Bewertungssicht vor allem für Michelin und Pirelli noch Luft./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
67,84 €		 Abst. Kursziel*:
-2,71%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
67,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,79%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

