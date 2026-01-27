DAX 24.823 -0,3%ESt50 5.933 -1,0%MSCI World 4.556 -0,1%Top 10 Crypto 11,64 +1,8%Nas 23.876 +0,3%Bitcoin 74.507 +0,4%Euro 1,1950 -0,8%Öl 68,61 +1,3%Gold 5.373 +3,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed lässt Leitzins unverändert: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er - US-Börsen wenig bewegt -- ASML: Umsatzsprung -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Goldpreisrally geht weiter: 5.300 Dollar übersprungen Goldpreisrally geht weiter: 5.300 Dollar übersprungen
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
66,66 EUR -0,12 EUR -0,18 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,42 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

20:46 Uhr
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
66,66 EUR -0,12 EUR -0,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Mit größeren Änderungen der Marktschätzungen für den Reifenhersteller sollte man nicht rechnen, schrieb Akshat Kacker am Mittwoch nach der Telefonrunde von Continental mit Analysten angesichts der bevorstehenden Geschäftszahlen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Overweight

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
59,84 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
66,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

20:46 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:01 Continental Buy UBS AG
27.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Continental Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Continental Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 28.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 28.01.26
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 74 Euro
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Continental auf 90 Euro - 'Buy'
finanzen.net DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels stärker
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit grünen Vorzeichen
EQS Group EQS-AFR: Continental AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental Releases Preliminary Figures for Fourth Quarter and Fiscal 2025 – ContiTech’s Adjusted EBIT Margin Below Target Range
Zacks What Makes Continental (CTTAY) a New Buy Stock
Zacks Continental (CTTAY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Is DFA Continental Small Company I (DFCSX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
EN, TheGuardian Continental thrift: five of the best cities in Europe for vintage shopping
EQS Group EQS-News: Continental Reaches Key Milestones in Its Realignment
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental announces preliminary figures for the third quarter of 2025 – adjusted EBIT margin as well as adjusted free cash flow above market expectations
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen