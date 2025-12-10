Mega-Deal

Nordex hat umfangreiche Aufträge des nordamerikanischen Energieversorgers Alliant Energy an Land gezogen.

Wie der im MDAX und TecDAX notierte Windenergieanlagenhersteller mitteilte, soll er Alliant Energy bis zu 190 Turbinen für große Projekte im Mittleren Westen der USA liefern. Die Errichtung der Turbinen mit einer Gesamtkapazität von bis zu 1.060 MW ist demnach für die Jahre 2028 und 2029 geplant. Gebaut werden die Turbinen den weiteren Angaben zufolge in der Nordex-Produktion in West Branch in Iowa, wo das Unternehmen kürzlich die Fertigung von Maschinenhäusern, Antriebssträngen und Naben wieder aufgenommen hat.

Wer­bung Wer­bung

Nordex wies darauf hin, dass die Vereinbarungen erst nach den erforderlichen behördlichen Genehmigungen in Kraft treten und daher zurzeit noch keine verbindlichen Aufträge darstellen.

Im XETRA-Handel gewinnt die Nordex-Aktie zeitweise 5,31 Prozent auf 27,78 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/rio

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 01:49 ET (06:49 GMT)

DOW JONES