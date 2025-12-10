AKTIE IM FOKUS: Exane-BNP-Empfehlung treibt Sartorius an
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Empfehlung durch Exane BNP Paribas hat der Erholung der im MDAX notierten Vorzugsaktien von Sartorius (Sartorius vz) am Mittwoch frischen Schwung verliehen. Die Papiere legte am Vormittag nach einer viertägigen Konsolidierung um 2,25 Prozent auf 254,60 Euro zu. Zuvor hatte Analyst Odysseas Manesiotis bei einem auf 296 Euro angehobenen Kursziel die Anteilsscheine des Medizintechnik- und Pharmazulieferers von "Neutral" auf "Outperform" angehoben.
Nachdem sich der Kurs dank der Aussicht auf eine Belebung der nach der Corona-Krise mauen Geschäfte vom August-Tief bis jüngst um fast die Hälfte erholt hatte, wartet nun über 260,80 Euro ein Hoch seit Anfang Februar./mis/stk
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|Sartorius vz Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
