DAX 24.375 -0,1%ESt50 5.610 -0,1%MSCI World 4.328 -0,1%Top 10 Crypto 16,87 -1,2%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 104.772 +0,5%Euro 1,1615 -0,4%Öl 66,09 +0,6%Gold 4.037 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Plug Power, Diginex, Tesla im Fokus
Top News
September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf
PayPal-Aktie gefragt: Ads Manager gestartet - neue Werbemöglichkeiten für kleine Unternehmen PayPal-Aktie gefragt: Ads Manager gestartet - neue Werbemöglichkeiten für kleine Unternehmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
214,30 EUR -6,40 EUR -2,90 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 14,03 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716563

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007165631

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SUVPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sartorius vz Hold

08:11 Uhr
Sartorius vz Hold
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
214,30 EUR -6,40 EUR -2,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sartorius von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 225 Euro gesenkt. Die Konsensschätzungen und die Bewertung ließen kaum Spielraum für negative Überraschungen, schrieb Harry Gillis in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Der Labor- und Pharmazulieferer biete zwar attraktive Fundamentaldaten. Doch das Kursniveau erscheine bereits angemessen. Das Unternehmen habe auch angesichts seiner Verschuldung nur begrenzte Möglichkeiten für Zukäufe, die in der Vergangenheit wichtig für das langfristige Wachstum gewesen seien./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Hold

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
221,70 €		 Abst. Kursziel*:
1,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
214,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,99%
Analyst Name:
Harry Gillis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
251,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

08:11 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.25 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
24.09.25 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
22.09.25 Sartorius vz. Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

finanzen.net Sartorius vz-Performance im Blick TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren verdient TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Sartorius auf 'Hold' - Ziel runter auf 225 Euro
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagnachmittag mit Einbußen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in der Gewinnzone
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag leichter
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteuert sich am Dienstagvormittag
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: TecDAX stärker
finanzen.net Handel in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX
EQS Group EQS-News: Sartorius continues growth course; earnings rise at a significantly overproportionate rate
EQS Group EQS-News: Sartorius completes acquisition of MatTek
EQS Group EQS-News: Sartorius Supervisory Board extends appointment of board member Alexandra Gatzemeyer
EQS Group EQS-News: Strong start to the year: Sartorius achieves significant profitable growth in the first quarter
EQS Group EQS-News: Sartorius to acquire microtissue business MatTek from Swedish BICO AB
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: First ISCC Plus certifications pave the way for renewable plastics at Sartorius
RSS Feed
Sartorius AG Vz. zu myNews hinzufügen