Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 14,03 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sartorius von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 225 Euro gesenkt. Die Konsensschätzungen und die Bewertung ließen kaum Spielraum für negative Überraschungen, schrieb Harry Gillis in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Der Labor- und Pharmazulieferer biete zwar attraktive Fundamentaldaten. Doch das Kursniveau erscheine bereits angemessen. Das Unternehmen habe auch angesichts seiner Verschuldung nur begrenzte Möglichkeiten für Zukäufe, die in der Vergangenheit wichtig für das langfristige Wachstum gewesen seien./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Hold
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
225,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
221,70 €
|Abst. Kursziel*:
1,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
214,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,99%
|
Analyst Name:
Harry Gillis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
251,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|08:11
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
