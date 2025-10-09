UBS AG

Sartorius vz Neutral

09:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen des Labor- und Pharmazulieferers dürften umsatzseitig der Konsensschätzung entsprechen, während er für das operative Ergebnis (Ebitda) optimistischer sei, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der neue Chef Michael Grosse sollte sich zu den mittelfristigen Zielen und zur Strategie im ersten Halbjahr 2026 äußern. Für klare neue Ziele sei es aber noch zu früh./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

