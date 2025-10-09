DAX 24.661 +0,2%ESt50 5.635 +0,2%MSCI World 4.332 -0,1%Top 10 Crypto 16,83 +1,8%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.886 -0,4%Euro 1,1567 +0,0%Öl 64,73 -0,8%Gold 3.964 -0,3%
Sartorius vz. Aktie

211,00 EUR -2,50 EUR -1,17 %
Marktkap. 13,45 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

UBS AG

Sartorius vz Neutral

09:06 Uhr
Sartorius vz Neutral
Sartorius AG Vz.
211,00 EUR -2,50 EUR -1,17%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen des Labor- und Pharmazulieferers dürften umsatzseitig der Konsensschätzung entsprechen, während er für das operative Ergebnis (Ebitda) optimistischer sei, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der neue Chef Michael Grosse sollte sich zu den mittelfristigen Zielen und zur Strategie im ersten Halbjahr 2026 äußern. Für klare neue Ziele sei es aber noch zu früh./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Neutral

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
214,90 €		 Abst. Kursziel*:
7,03%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
211,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,00%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
251,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

09:06 Sartorius vz. Neutral UBS AG
08.10.25 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.25 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
24.09.25 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels in Grün
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsstart steigen
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz fällt am Vormittag
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag verlustreich
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX mittags
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge
EQS Group EQS-News: Sartorius continues growth course; earnings rise at a significantly overproportionate rate
EQS Group EQS-News: Sartorius completes acquisition of MatTek
EQS Group EQS-News: Sartorius Supervisory Board extends appointment of board member Alexandra Gatzemeyer
EQS Group EQS-News: Strong start to the year: Sartorius achieves significant profitable growth in the first quarter
EQS Group EQS-News: Sartorius to acquire microtissue business MatTek from Swedish BICO AB
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: First ISCC Plus certifications pave the way for renewable plastics at Sartorius
