Sartorius vz. Aktie

230,60 EUR +3,10 EUR +1,36 %
STU
Marktkap. 14,1 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

JP Morgan Chase & Co.

Sartorius vz Overweight

10:31 Uhr
Sartorius vz Overweight
Sartorius AG Vz.
230,60 EUR 3,10 EUR 1,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen des Diagnostik-Unternehmens für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Ein Wachstum der BPS-Sparte im hohen einstelligen Prozentbereich im Jahr 2026 erscheine zunehmend untermauert, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 23:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
228,90 €		 Abst. Kursziel*:
13,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
230,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,75%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
253,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

10:31 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Sartorius vz. Neutral UBS AG
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

dpa-afx Zuversichtliche Prognosen Sartorius-Aktie nach gutem dritten Quartal stark gesucht: Pharmazulieferer wird etwas optimischer Sartorius-Aktie nach gutem dritten Quartal stark gesucht: Pharmazulieferer wird etwas optimischer
dpa-afx KORREKTUR/ROUNDUP/Nach gutem Quartal: Sartorius wird etwas optimischer
finanzen.net Sartorius vz legte Quartalsergebnis vor
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Zuschlägen
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz springt am Nachmittag an
finanzen.net Freundlicher Handel: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag fester
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu
dpa-afx ROUNDUP/Nach gutem Quartal: Sartorius wird etwas optimischer - Aktie steigt
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens guidance after significantly profitable sales revenue growth in the first nine months
EQS Group EQS-News: Sartorius continues growth course; earnings rise at a significantly overproportionate rate
EQS Group EQS-News: Sartorius completes acquisition of MatTek
EQS Group EQS-News: Sartorius Supervisory Board extends appointment of board member Alexandra Gatzemeyer
EQS Group EQS-News: Strong start to the year: Sartorius achieves significant profitable growth in the first quarter
EQS Group EQS-News: Sartorius to acquire microtissue business MatTek from Swedish BICO AB
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
