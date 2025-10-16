JP Morgan Chase & Co.

Sartorius vz Overweight

10:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen des Diagnostik-Unternehmens für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Ein Wachstum der BPS-Sparte im hohen einstelligen Prozentbereich im Jahr 2026 erscheine zunehmend untermauert, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 23:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com