Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 14,1 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen des Diagnostik-Unternehmens für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Ein Wachstum der BPS-Sparte im hohen einstelligen Prozentbereich im Jahr 2026 erscheine zunehmend untermauert, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 23:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
228,90 €
|Abst. Kursziel*:
13,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
230,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,75%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
253,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
