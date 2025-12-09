Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels im Plus
Zum Handelsende hielten sich die Anleger in New York zurück.
Werte in diesem Artikel
Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 25.668,69 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,134 Prozent schwächer bei 25.593,67 Punkten, nach 25.627,95 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.698,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.532,34 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 25.059,81 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.09.2025, einen Stand von 23.839,80 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.12.2024, den Wert von 21.440,82 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 22,37 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.542,20 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 5,05 Prozent auf 724,62 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,78 Prozent auf 28,26 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,89 Prozent auf 188,99 USD), Airbnb (+ 2,77 Prozent auf 125,39 USD) und CoStar Group (+ 2,41 Prozent auf 67,93 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen O Reilly Automotive (-3,93 Prozent auf 94,25 USD), Marvell Technology (-3,37 Prozent auf 88,90 USD), Biogen (-2,55 Prozent auf 175,84 USD), Amgen (-2,30 Prozent auf 313,85 USD) und ON Semiconductor (-2,04 Prozent auf 55,23 USD) unter Druck.
Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33.855.904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,807 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder
Die Charter A-Aktie hat mit 5,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.net
