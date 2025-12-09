DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +3,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.389 +2,0%Euro1,1627 -0,1%Öl62,06 -0,7%Gold4.209 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Meme-Aktie GameStop nach enttäuschenden Zahlen auf allen Ebenen unter Druck Meme-Aktie GameStop nach enttäuschenden Zahlen auf allen Ebenen unter Druck
JPMorgan-Aktien unter Druck - Aussagen zum Konsumumfeld und Kosten JPMorgan-Aktien unter Druck - Aussagen zum Konsumumfeld und Kosten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
NASDAQ 100-Performance

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels im Plus

09.12.25 22:32 Uhr
Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels im Plus | finanzen.net

Zum Handelsende hielten sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
106,98 EUR 2,00 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
272,10 EUR -12,35 EUR -4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
620,00 EUR 16,00 EUR 2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Biogen Inc
149,75 EUR -5,20 EUR -3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
176,58 EUR 0,46 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoStar Group Inc.
56,22 EUR -1,39 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,71 EUR -0,29 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
75,64 EUR -1,27 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,62 EUR -0,38 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
O Reilly Automotive Inc
81,04 EUR -3,08 EUR -3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
47,50 EUR -0,54 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
166,95 EUR 9,55 EUR 6,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
24,39 EUR 0,83 EUR 3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
209,15 EUR -2,20 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.668,7 PKT 40,7 PKT 0,16%
Charts|News|Analysen

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 25.668,69 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,134 Prozent schwächer bei 25.593,67 Punkten, nach 25.627,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.698,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.532,34 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 25.059,81 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.09.2025, einen Stand von 23.839,80 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.12.2024, den Wert von 21.440,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 22,37 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.542,20 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 5,05 Prozent auf 724,62 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,78 Prozent auf 28,26 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,89 Prozent auf 188,99 USD), Airbnb (+ 2,77 Prozent auf 125,39 USD) und CoStar Group (+ 2,41 Prozent auf 67,93 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen O Reilly Automotive (-3,93 Prozent auf 94,25 USD), Marvell Technology (-3,37 Prozent auf 88,90 USD), Biogen (-2,55 Prozent auf 175,84 USD), Amgen (-2,30 Prozent auf 313,85 USD) und ON Semiconductor (-2,04 Prozent auf 55,23 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33.855.904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,807 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Charter A-Aktie hat mit 5,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
13:56NVIDIA BuyUBS AG
11:16NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13:56NVIDIA BuyUBS AG
11:16NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen