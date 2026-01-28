DAX24.890 ±-0,0%Est506.008 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 +0,9%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.171 ±-0,0%Euro1,1988 -0,5%Öl67,65 -0,1%Gold5.282 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 PUMA 696960 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- LVMH, WACKER CHEMIE, Goldpreis im Fokus
Top News
Das Comeback Europas: Nutze die Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi! Das Comeback Europas: Nutze die Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Fed & Bilanzen im Blick: DAX bleibt auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke weiter im Blick Fed & Bilanzen im Blick: DAX bleibt auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke weiter im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Überwiegend Gewinne - Japanische Börse hinkt hinterher

28.01.26 09:18 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch teilweise deutlich zugelegt. Dabei hinkten die japanische Börse den anderen Finanzplätzen allerdings hinterher.

Wer­bung

Technologielastige Börsen wie Taiwan und Südkorea profitierten von den Vorgaben aus den USA. Zahlen und Ausblick des niederländischen Chipindustrieausrüsters ASML (ASML NV) stützten zudem den Halbleitersektor. Der ungebremste KI-Boom treibt die Geschäfte des Konzerns weiter an.

An den chinesischen Börsen war die Entwicklung ähnlich wie am Vortag. Während der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen mit 0,26 Prozent auf 4.717,99 Punkte nur leicht zulegte, stieg der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um deutliche 2,28 Prozent auf 27.744,30 Punkte.

Japanische Aktien kamen dagegen nicht mit. Der Leitindex Nikkei 225 schloss mit 53.358,71 Zählern kaum verändert. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Stärke des Yen zum Dollar, die den exportorientierten Markt gebremst habe. Besser seien dagegen die Vorgaben vom Anleihemarkt gewesen. Hier seien die Renditen gesunken, nachdem eine Auktion von Langläufern mit 40 Jahren Laufzeit auf gute Nachfrage gestoßen sei.

Wer­bung

Auch die australische Börse hielt nicht Schritt. Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss minimal im Minus mit 8.933,90 Punkten. Marktteilnehmer rechnen angesichts der jüngsten inflationären Entwicklung zunehmend damit, dass die Notenbank des Lands bei ihrer nächsten Sitzung die Zinsen anheben wird./mf/mis