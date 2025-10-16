DAX 23.914 -1,5%ESt50 5.622 -0,5%MSCI World 4.283 -0,2%Top 10 Crypto 14,34 -3,9%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 90.417 -2,1%Euro 1,1683 -0,1%Öl 61,10 +0,1%Gold 4.312 -0,3%
Sartorius vz. Aktie

229,80 EUR +2,30 EUR +1,01 %
STU
Marktkap. 14,1 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

Sartorius vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius nach Quartalszahlen von 260 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäfte des Diagnostikunternehmens nähmen an Dynamik zu, besonders in der Bioprocess-Sparte, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bewertungstechnisch werde die Luft jedoch dünner./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
228,90 €		 Abst. Kursziel*:
24,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
229,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,02%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
256,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

