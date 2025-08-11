Sartorius-Aktie setzt Erholung fort - Jefferies-Kaufempfehlung
Bei den im DAX notierten Vorzugsaktien von Sartorius nimmt die jüngste Erholung vom Tief seit April am Dienstag etwas Gestalt an.
Mit einem Anstieg um fast drei Prozent im vorbörslichen Tradegate-Handel könnten die Aktien auf ihren vierten Gewinntag in Folge zusteuern. Den Anstoß dazu gibt eine ausgesprochene Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies.
Am Vortag waren die Aktien auf XETRA bei 183,55 Euro aus dem Handel gegangen. Im Vergleich dazu sieht Analyst James Vane-Tempest mit einem erhöhten Kursziel mehr als 40 Prozent Luft nach oben bis 263 Euro.
Der Experte fokussierte sich in seiner Studie zunächst auf die Stammaktien von Sartorius, deren Bewertung er mit "Buy" aufnahm in Erwartung, dass deren Handel ab 2028 an Bedeutung gewinnt. Im Schlepptau davon stufte er auch die Vorzüge auf "Buy" hoch und passte das Votum damit an seine schon positive Bewertung der Tochter Sartorius Stedim an.
An der Börse werde gegenwärtig ein unterdurchschnittliches Wachstum eingepreist, argumentierte Vane-Tempest in seiner Studie weiter. Dies passt zu einer schlechten Kursentwicklung: Nach einer schon verlustreichen Zeit seit dem Corona-Hoch im Jahr 2021 haben die Sartorius-Vorzüge 2025 bislang nochmals knapp 15 Prozent an Wert verloren.
2024 waren sie schon der zweitgrößte DAX-Verlierer gewesen./tih/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK
|28.07.2025
|Sartorius vz Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Sartorius vz Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK
|23.07.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.2025
|Sartorius vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Sartorius vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|Sartorius vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.01.2025
|Sartorius vz Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|15.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|06.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|06.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
