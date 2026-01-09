Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 16,02 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 266 auf 273 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley sieht im europäischen Life-Science-Bereich anderswo bessere Chancen, wie er am Montag schrieb. Bioprocessing-Werte seien seit Sommer sehr gut gelaufen und die Perspektiven dieses Bereichs seien damit angemessener berücksichtigt. Für die Papiere der Tochter Sartorius Stedim Biotech strich Quigley seine Kaufempfehlung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Neutral
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
273,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
262,40 €
|Abst. Kursziel*:
4,04%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
254,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,48%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
269,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|08:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|08:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)