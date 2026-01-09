DAX 25.262 +0,5%ESt50 5.997 +1,6%MSCI World 4.514 +0,1%Top 10 Crypto 12,03 -1,2%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 78.386 +0,3%Euro 1,1678 +0,4%Öl 63,30 +0,4%Gold 4.585 +1,7%
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten erwartet -- Asiens Börsen freundlich -- BayWa trennt sich von Chef -- Goldrekord, Fraport, QIAGEN im Fokus
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das sollten Anleger wissen Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das sollten Anleger wissen
Aktien von Alibaba, Meituan und JD.com mit Kursplus: China will Preiskampf eindämmen Aktien von Alibaba, Meituan und JD.com mit Kursplus: China will Preiskampf eindämmen
Sartorius vz. Aktie

Marktkap. 16,02 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
Goldman Sachs Group Inc.

Sartorius vz Neutral

08:36 Uhr
Sartorius vz Neutral
Sartorius AG Vz.
254,00 EUR -4,10 EUR -1,59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 266 auf 273 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley sieht im europäischen Life-Science-Bereich anderswo bessere Chancen, wie er am Montag schrieb. Bioprocessing-Werte seien seit Sommer sehr gut gelaufen und die Perspektiven dieses Bereichs seien damit angemessener berücksichtigt. Für die Papiere der Tochter Sartorius Stedim Biotech strich Quigley seine Kaufempfehlung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius vz. Neutral

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
273,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
262,40 €		 Abst. Kursziel*:
4,04%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
254,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,48%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
269,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

