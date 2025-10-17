DAX 24.126 +1,2%ESt50 5.653 +0,8%MSCI World 4.308 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.320 +2,3%Euro 1,1655 -0,1%Öl 60,91 -0,7%Gold 4.315 +1,5%
Sartorius vz. Aktie

226,80 EUR -1,80 EUR -0,79 %
STU
Marktkap. 14,37 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

Goldman Sachs Group Inc.

Sartorius vz Neutral

14:21 Uhr
Sartorius vz Neutral
Sartorius AG Vz.
226,80 EUR -1,80 EUR -0,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 243 auf 266 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rollte die Bewertungsbasis für die Papiere des Laborausrüsters am Montag nach vorne. Das dritte Quartal habe erneut bestätigt, dass sich die Erholung im Bioprocessing-Bereich fortsetzt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius vz. Neutral

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
266,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
228,70 €		 Abst. Kursziel*:
16,31%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
226,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,28%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
259,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

14:21 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.10.25 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
17.10.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 266 Euro - 'Neutral'
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Einbußen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit angezogener Handbremse
dpa-afx Sartorius-Aktie setzt Aufwärtstrend fort: Geschäftserholung als Motor
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Nachmittag fester
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens guidance after significantly profitable sales revenue growth in the first nine months
EQS Group EQS-News: Sartorius continues growth course; earnings rise at a significantly overproportionate rate
EQS Group EQS-News: Sartorius completes acquisition of MatTek
EQS Group EQS-News: Sartorius Supervisory Board extends appointment of board member Alexandra Gatzemeyer
EQS Group EQS-News: Strong start to the year: Sartorius achieves significant profitable growth in the first quarter
EQS Group EQS-News: Sartorius to acquire microtissue business MatTek from Swedish BICO AB
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
