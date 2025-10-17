Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 14,37 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 243 auf 266 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rollte die Bewertungsbasis für die Papiere des Laborausrüsters am Montag nach vorne. Das dritte Quartal habe erneut bestätigt, dass sich die Erholung im Bioprocessing-Bereich fortsetzt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Neutral
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
266,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
228,70 €
|Abst. Kursziel*:
16,31%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
226,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,28%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
259,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
