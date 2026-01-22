DAX 24.868 +0,1%ESt50 5.935 -0,4%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.976 -0,2%Euro 1,1743 -0,1%Öl 65,28 +1,4%Gold 4.931 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Carl Zeiss Meditec 531370 Lufthansa 823212 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Webinar: Start 2026 - die Bulle-und-Bär-Strategie im neuen Jahr Webinar: Start 2026 - die Bulle-und-Bär-Strategie im neuen Jahr
Ruhiger Wochenausklang am Freitag: DAX zeigt sich mit überschaubaren Bewegungen Ruhiger Wochenausklang am Freitag: DAX zeigt sich mit überschaubaren Bewegungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
258,30 EUR -1,80 EUR -0,69 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 15,97 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716563

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007165631

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SUVPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sartorius vz Hold

12:46 Uhr
Sartorius vz Hold
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
258,30 EUR -1,80 EUR -0,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius auf "Hold" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, resümierte das Team um Analyst Sam England in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten US-Politikentscheidungen, anhaltende Wachstumseinbußen des chinesischen Marktes und die allgemeine Konjunkturschwäche die Kurse belastet. Diese Probleme dürften im laufenden Jahr fortbestehen. In einigen Bereichen, insbesondere im Life-Sciences-Sektor, seien aber erste Anzeichen einer Erholung zu sehen. Zudem befänden sich die Bewertungen vieler Sektorunternehmen auf mehrjährigen Tiefständen, was mittelfristig deutliche Aufwärtschancen eröffne./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Hold

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
257,50 €		 Abst. Kursziel*:
-12,62%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
258,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,89%
Analyst Name:
Sam England 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
269,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

12:46 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
12.01.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
07.01.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag in Rot
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz reagiert am Donnerstagnachmittag positiv
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag mit Aufschlag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX liegt letztendlich im Minus
finanzen.net TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
HSBC Sartorius AG Vz. - Spannend hoch 10!
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius vz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
EQS Group EQS-News: Sartorius expands bio-circular product offering for more sustainable bioprocesses
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens guidance after significantly profitable sales revenue growth in the first nine months
EQS Group EQS-News: Sartorius continues growth course; earnings rise at a significantly overproportionate rate
EQS Group EQS-News: Sartorius completes acquisition of MatTek
RSS Feed
Sartorius AG Vz. zu myNews hinzufügen