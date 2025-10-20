DAX 24.259 +1,8%ESt50 5.681 +1,3%MSCI World 4.343 -0,1%Top 10 Crypto 14,47 -7,3%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.581 -2,6%Euro 1,1625 -0,2%Öl 61,03 +0,2%Gold 4.319 -0,9%
Sartorius vz. Aktie

232,20 EUR +3,10 EUR +1,35 %
STU
Marktkap. 14,31 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
WKN 716563

ISIN wurde kopiert
Symbol SUVPF

Symbol wurde kopiert
Symbol SUVPF

Jefferies & Company Inc.

Sartorius vz Buy

08:01 Uhr
Sartorius vz Buy
Sartorius AG Vz.
232,20 EUR 3,10 EUR 1,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 263 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsdynamik des Laborausrüsters habe zugenommen, schrieb James Vane-Tempest am Montag im Nachgang zuletzt nach oben präzisierter Jahresziele. Der Bereich Bioprocess Solutions (BPS) sei der große Treiber, bei Lab Products & Services (LPS) gebe es weiter Gegenwind./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 10:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
228,10 €		 Abst. Kursziel*:
20,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
232,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,43%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
260,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

20.10.25 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.10.25 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
17.10.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende freundlich
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Nachmittag fester
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Plus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 266 Euro - 'Neutral'
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Einbußen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens guidance after significantly profitable sales revenue growth in the first nine months
EQS Group EQS-News: Sartorius continues growth course; earnings rise at a significantly overproportionate rate
EQS Group EQS-News: Sartorius completes acquisition of MatTek
EQS Group EQS-News: Sartorius Supervisory Board extends appointment of board member Alexandra Gatzemeyer
EQS Group EQS-News: Strong start to the year: Sartorius achieves significant profitable growth in the first quarter
EQS Group EQS-News: Sartorius to acquire microtissue business MatTek from Swedish BICO AB
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
