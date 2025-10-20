Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 14,31 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 263 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsdynamik des Laborausrüsters habe zugenommen, schrieb James Vane-Tempest am Montag im Nachgang zuletzt nach oben präzisierter Jahresziele. Der Bereich Bioprocess Solutions (BPS) sei der große Treiber, bei Lab Products & Services (LPS) gebe es weiter Gegenwind./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 10:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
275,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
228,10 €
|Abst. Kursziel*:
20,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
232,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,43%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
260,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
