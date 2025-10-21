Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 15,03 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Charles Weston sieht in einem optimistischen Szenario für den Laborzulieferer mehr Luft nach oben als in einem pessimistischen nach unten. Er hob seine Schätzungen an. Investoren sollten die Erwartungshaltung nicht zu niedrig halten, wie er in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse schrieb./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Outperform
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
238,50 €
|Abst. Kursziel*:
9,01%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
241,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,79%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
261,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|08:01
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
