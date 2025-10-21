DAX 24.286 -0,2%ESt50 5.675 -0,2%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 14,78 -4,6%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.204 -0,5%Euro 1,1591 -0,1%Öl 62,08 +0,7%Gold 4.076 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Novartis-Aktie etwas höher: Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica Novartis-Aktie etwas höher: Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica
BVB-Aktie verliert: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend BVB-Aktie verliert: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
241,20 EUR +4,10 EUR +1,73 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 15,03 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716563

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007165631

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SUVPF

RBC Capital Markets

Sartorius vz Outperform

08:01 Uhr
Sartorius vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
241,20 EUR 4,10 EUR 1,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Charles Weston sieht in einem optimistischen Szenario für den Laborzulieferer mehr Luft nach oben als in einem pessimistischen nach unten. Er hob seine Schätzungen an. Investoren sollten die Erwartungshaltung nicht zu niedrig halten, wie er in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse schrieb./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Outperform

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
238,50 €		 Abst. Kursziel*:
9,01%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
241,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,79%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
261,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

08:01 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
21.10.25 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.10.25 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
17.10.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

finanzen.net Hochrechnung TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren bedeutet TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX steigt letztendlich
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Nachmittag ins Plus
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich leichter
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Start des Dienstagshandels fester
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens guidance after significantly profitable sales revenue growth in the first nine months
EQS Group EQS-News: Sartorius continues growth course; earnings rise at a significantly overproportionate rate
EQS Group EQS-News: Sartorius completes acquisition of MatTek
EQS Group EQS-News: Sartorius Supervisory Board extends appointment of board member Alexandra Gatzemeyer
EQS Group EQS-News: Strong start to the year: Sartorius achieves significant profitable growth in the first quarter
EQS Group EQS-News: Sartorius to acquire microtissue business MatTek from Swedish BICO AB
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Sartorius AG Vz. zu myNews hinzufügen