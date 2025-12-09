Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 15,55 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius von 260 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet vom Laborausrüster wie auch von der Tochter Sartorius Stedim Biotech weiter hohes einstelliges Durchschnittswachstum, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
295,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
253,80 €
|Abst. Kursziel*:
16,23%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
255,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,51%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
265,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|08.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
