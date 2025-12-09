DAX 24.043 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.133 -0,8%Euro 1,1632 +0,0%Öl 62,05 -0,1%Gold 4.197 -0,3%
255,40 EUR +2,10 EUR +0,83 %
STU
Marktkap. 15,55 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

JP Morgan Chase & Co.

Sartorius vz Overweight

08.12.25
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
255,40 EUR 2,10 EUR 0,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius von 260 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet vom Laborausrüster wie auch von der Tochter Sartorius Stedim Biotech weiter hohes einstelliges Durchschnittswachstum, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
253,80 €		 Abst. Kursziel*:
16,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
255,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,51%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
265,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

08.12.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
21.10.25 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.10.25 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
