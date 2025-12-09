DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +3,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.389 +2,0%Euro1,1627 -0,1%Öl62,06 -0,7%Gold4.209 +0,5%
Dow Jones-Entwicklung

Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer

09.12.25 22:32 Uhr
Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer | finanzen.net

Der Dow Jones zeigte sich am Abend im Minus.

Letztendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,38 Prozent leichter bei 47.560,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,192 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,486 Prozent höher bei 47.971,51 Punkten, nach 47.739,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47.533,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47.957,79 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der Dow Jones mit 46.987,10 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Stand von 45.711,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, lag der Dow Jones bei 44.401,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,19 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48.431,57 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 1,14 Prozent auf 876,58 USD), Walmart (+ 1,10 Prozent auf 115,06 USD), Procter Gamble (+ 0,93 Prozent auf 139,63 USD), Cisco (+ 0,82 Prozent auf 79,51 USD) und 3M (+ 0,69 Prozent auf 165,09 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil JPMorgan Chase (-4,66 Prozent auf 300,51 USD), Boeing (-2,86 Prozent auf 200,37 USD), Verizon (-2,81 Prozent auf 40,14 USD), Amgen (-2,30 Prozent auf 313,85 USD) und Merck (-2,06 Prozent auf 96,89 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 33.855.904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,807 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

2025 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

mehr Analysen