Der für Beteiligungsmanagement zuständige Vorstand der Porsche SE, Lutz Meschke, hört auf.

Wie die Beteiligungsholding mitteilte, beendet Meschke seine Vorstandstätigkeit im Dezember. Meschke gehört dem Vorstand seit Juli 2020 an. Dieses Jahr war er bereits beim Sportwagenhersteller Porsche AG aus dem Vorstand ausgeschieden, wo er als Finanzvorstand tätig war. Porsche-SE-Vorstandschef Hans Dieter Pötsch übernimmt die Zuständigkeit für das bislang von Meschke verantwortete Ressort.

"Der Aufsichtsrat dankt Lutz Meschke ausdrücklich für sein besonderes Engagement in den vergangenen Jahren sowie seinen maßgeblichen Beitrag zum erfolgreichen Ausbau des Beteiligungsmanagements und der Positionierung der Porsche SE als diversifizierte Investitionsplattform", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Porsche.

Via XETRA fällt die Porsche-Aktie um 0,60 Prozent auf 46,71 Euro.

