OTS: fiskaly / Übernahme: fiskaly stärkt seine Position als führender ...

Wien / Stockholm (ots) - fiskaly GmbH, ein führender Anbieter cloudbasierter
Fiskalisierungs- und VAT-Compliance-Lösungen in Europa, hat InfraSec Sweden AB
übernommen - eine ehemals hundertprozentige Tochtergesellschaft des schwedischen
Kassensystem-Anbieters Yabie AB. Der Abschluss der Transaktion steht unter
Vorbehalt der FDI-Genehmigung.
Mit der Übernahme erweitert fiskaly sein Portfolio um eine schwedische
cloudbasierte VAT-Compliance-Lösung und baut sein Angebot an
Fiskalisierungs-Services in Europa weiter aus. Auf Basis der erworbenen lokalen
Expertise plant fiskaly seine Aktivitäten in Schweden auszuweiten. fiskaly
profitiert von InfraSecs tiefem lokalen Verständnis für regulatorische
Anforderungen und seiner führenden VAT-Compliance-Technologie für schwedische
Kassensystem-Anbieter - und stärkt so sein gesamtes Serviceangebot europaweit.
fiskaly wurde 2019 gegründet und seine Lösungen sind inzwischen in über einer
Million Kassensysteme integriert. Das Unternehmen ist in Deutschland,
Österreich, Spanien, Italien und Frankreich aktiv. Mehr als 1.600 B2B-Kunden,
darunter große Handelsketten sowie führende POS-Anbieter wie orderbird,
Lightspeed, SumUp und ready2order, setzen auf die Fiskalisierungslösungen von
fiskaly. Die Übernahme von InfraSec ist bereits der zweite strategische Zukauf
im Jahr 2025: Bereits im März hatte fiskaly die DF Deutsche Fiskal GmbH
übernommen und damit seine Marktposition in Deutschland weiter ausgebaut.
Johannes Ferner, CEO fiskaly:
"Diese Übernahme ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg, Europas
führender Anbieter digitaler VAT-Compliance-Lösungen zu werden. Indem wir die
etablierte Lösung von InfraSec in unser Portfolio integrieren - und sie nun
unabhängig von ihrer bisherigen Muttergesellschaft einem breiteren Markt
zugänglich machen - ermöglichen wir noch mehr Händlern und POS-Anbietern den
Zugang zu sicheren, skalierbaren und zukunftssicheren Fiskalisierungslösungen.
Ich bin außerordentlich stolz auf unser Team und danke allen Beteiligten für ihr
Vertrauen und die professionelle Zusammenarbeit. Gemeinsam gestalten wir die
Zukunft der Fiskalisierungs-Lösungen in Europa."
Kontinuität und Mehrwert für bestehende InfraSec-Kunden
InfraSec ist Schwedens führender Anbieter für cloudbasierte
VAT-Compliance-Lösungen - vollständig konform mit den geltenden gesetzlichen
Vorgaben. Für bestehende Kunden ändert sich nichts: Die Services werden unter
fiskalys Führung nahtlos fortgeführt. Gleichzeitig profitieren sie künftig von
einem einfachen Zugang zu weiteren europäischen Lösungen und Märkten innerhalb
des fiskaly-Portfolios.
Sven Hammar, CEO InfraSec Sweden AB:
"Unsere Geschäftspartner können sich weiterhin auf den zuverlässigen,
intelligenten und stabilen Cloud-Service verlassen, den sie gewohnt sind - im
täglichen Geschäft ändert sich nichts. Gleichzeitig eröffnet uns die Integration
in fiskaly und dessen europaweites Netzwerk ganz neue Möglichkeiten: Wir können
neue Kundensegmente bedienen und gemeinsam die nächste Generation von
Fiskalisierungslösungen für den nordischen Markt gestalten. Wir sind stolz auf
das, was wir bisher erreicht haben, und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft."
Siri Hyltén-Cavallius, CEO Yabie Group:
"Diese Transaktion ermöglicht es Yabie, den strategischen Fokus auf unser
Kerngeschäft - die Entwicklung von Kassensoftware - weiter zu schärfen und unser
Wachstum sowie die Marktexpansion noch effizienter voranzutreiben. InfraSec
wiederum erhält Zugang zu fiskalys Expertise und Ressourcen im Bereich der
VAT-Compliance und ist damit bestens aufgestellt für weiteres Wachstum im
europäischen Markt. Wichtig ist: Yabie bleibt auch künftig Kunde von InfraSec,
um eine reibungslose VAT-Compliance für unsere schwedischen Aktivitäten
sicherzustellen. Wir sind überzeugt, dass die strategischen Interessen aller
Parteien hier ideal aufeinander abgestimmt sind und daraus ein klarer Mehrwert
für alle entsteht."
Wachstum mit Verdane als strategischem Partner
Seit Juni 2024 begleitet Verdane, eine auf Wachstumskapital spezialisierte
europäische Beteiligungsgesellschaft, fiskaly als strategischer Partner auf dem
Weg zum führenden Anbieter digitaler VAT-Compliance-Lösungen in Europa.
Gemeinsam mit Verdane hat fiskaly seine internationale Expansion deutlich
beschleunigt: Nach der Übernahme der DF Deutsche Fiskal GmbH im Frühjahr 2025
zur Stärkung der Marktposition in Deutschland markiert der Erwerb von InfraSec
einen weiteren wichtigen Schritt - diesmal in einem der technologisch
fortschrittlichsten Retail-Märkte Europas. Beide Akquisitionen unterstreichen
fiskalys Fokus auf skalierbares Wachstum, regulatorische Innovationskraft und
eine europaweite Vision für moderne, digitale Fiskalisierungs- und
VAT-Compliance-Lösungen.
Über fiskaly
fiskaly entwickelt intelligente Cloud-Lösungen für komplexe Anforderungen in den
Bereichen Fiskalisierung, Steuerdatenarchivierung, digitale Belege und
Rechnungen. Das Unternehmen ermöglicht die Einhaltung landesspezifischer
Vorschriften über sichere, einfach integrierbare APIs. Das Kernprodukt SIGN
generiert einzigartige, digitale Signaturen für Transaktionen, beispielsweise in
Kassensystemen von Einzelhändlern oder Gastronomen. Die Fiskalisierungslösung
von fiskaly ist in Deutschland marktführend und kommt in über 1 Million
Kassensystemen zum Einsatz. Gegründet wurde fiskaly 2019 in Wien von Johannes
Ferner (CEO), Simon Tragatschnig (COO) und Patrick Gaubatz (CTO). Das
Unternehmen ist in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und Frankreich
aktiv und beschäftigt mehr als 120 Mitarbeitende. Seit 2024 ist Verdane als
Minderheitsgesellschafter an fiskaly beteiligt.
Über InfraSec
InfraSec ist Schwedens größter Anbieter cloudbasierter VAT-Compliance-Lösungen
für Kassensysteme. Seit 2010 liefert das Unternehmen sichere, zertifizierte
VAT-Compliance-Services und hat als erster Anbieter die Zertifizierung nach dem
schwedischen Standard 2020:9 erhalten.
Über Yabie
Yabie bietet Point-of-Sale- und Zahlungslösungen, die den täglichen Betrieb für
kleine und mittelständische Unternehmen in Gastronomie, Einzelhandel und
Dienstleistungen vereinfachen. Mit einer intuitiven Plattform, die eine
Inbetriebnahme am selben Tag ermöglicht, können Händler ihr gesamtes Geschäft
über ein zuverlässiges System verwalten und sich auf Wachstum konzentrieren.
Yabie basiert auf einem Abonnement- und transaktionsbasierten Geschäftsmodell
und bedient Kunden in den nordischen Märkten und im Vereinigten Königreich.
