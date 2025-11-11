DAX24.000 +0,2%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin91.130 -0,6%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,99 -0,1%Gold4.143 +0,7%
Zwei Projekte

Nordex-Aktie gewinnt: Auftrag über 42 MW in Spanien erhalten

11.11.25 09:34 Uhr
Nordex-Aktie legt zu: Präsenz in Spanien mit 42-MW-Auftrag gestärkt | finanzen.net

Nordex hat von SSE einen neuen Auftrag für zwei Projekte mit insgesamt 42 Megawatt (MW) in Spanien erhalten.

Nordex AG
27,38 EUR 0,12 EUR 0,44%
Wie der Windkraftanlagenhersteller mitteilte, soll er sieben N163-Windturbinen für zwei Windparks in der Nähe von Portalrubio in der spanischen Region Aragón liefern und installieren. Die Windparks Minguez und Portalrubio sollen über eine Leistung von 19 MW bzw 23 MW verfügen. Nordex wird zudem für 20 Jahre die Wartung der Turbinen übernehmen.

Für die Nordex-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 0,44 Prozent auf 27,40 Euro nach oben.

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

