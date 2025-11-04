Nordex Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 25,10 auf 31,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel ist in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts am Dienstagabend optimistischer für die Margenentwicklung des Herstellers von Windkraftanlagen. Der Konsens liege bei 8 Prozent binnen der kommenden Jahre. Nun könnte eine Diskussion beginnen, ob dieses Niveau entweder früher erreicht werden könne oder aber gleich ganz zu konservativ sei./ag/gl
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
31,90 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,20 €
|Abst. Kursziel*:
21,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,02%
|
Analyst Name:
Ajay Patel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
