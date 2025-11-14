DAX 23.591 -1,2%ESt50 5.641 -0,9%MSCI World 4.323 -0,5%Top 10 Crypto 12,71 +0,7%Nas 22.807 -0,4%Bitcoin 80.148 -1,4%Euro 1,1590 -0,3%Öl 64,30 +0,0%Gold 4.071 -0,2%
Nordex Aktie

Nordex Aktien-Sparplan
27,26 EUR +0,12 EUR +0,44 %
STU
Marktkap. 6,44 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
27,26 EUR 0,12 EUR 0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Bundesregierung halte Berichten zufolge an ihrem Ausbauziel für Wind- und Solarenergie fest, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Nachricht komme nach einer Phase der Unsicherheit am Markt./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,30 €		 Abst. Kursziel*:
13,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,72%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

