DAX mit Rekord -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- BASF eröffnet Werk in Zhanjiang - Infineon, ASML, Rheinmetall & Co., Bitcoin, Airbus, Samsung im Fokus
AKTIE IM FOKUS: Nordex-Rally könnte weitergehen - Aufträge aus Kanada

05.01.26 08:30 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordex knüpfen 2026 bislang nahtlos an ihr starkes Vorjahr an. Nach einem Kursplus von fast vier Prozent am Freitag ging es am Montag auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,7 Prozent auf 30,48 Euro nach oben. Das wäre ein weiteres Hoch seit Ende 2007. Rückenwind liefern nun Aufträge aus Kanada.

Wie der im MDAX Konzern am Montag mitteilte, seien Ende vergangenen Jahres weitere Aufträge zur Lieferung und Installation von insgesamt 73 Windenergieanlagen eingegangen. Die Kapazität liege bei insgesamt 508 Megawatt. Zum Vergleich: Das entspricht fast einem Viertel der Bestellungen des zweiten sowie des dritten Quartals.

Nordex hatte schon 2025 stark von der Nachfrage nach Windkraftanlagen im Zuge des weltweiten Ausbaus der erneuerbaren Energie profitiert. Mit einem Kursplus von fast 160 Prozent waren die Papiere unter den Favoriten im MDax gewesen./mis/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
10.12.2025Nordex BuyCitigroup Corp.
27.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
