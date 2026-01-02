AKTIE IM FOKUS 2: Nordex nimmt Rally nach Gewinnmitnahmen wieder auf

(neu: Kommentar von MWB Research, mehr Hintergrund, Kurs aktualisiert)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einigem Hin und Her haben Anleger bei Nordex am Montag wieder zugegriffen. Zwischenzeitlich hatten Gewinnmitnahmen die 2025 bärenstarken Aktien des Windkraftanlagenbauers deutlicher ins Minus gedrückt, trotz vermeldeter Großaufträge aus Kanada. Am frühen Nachmittag ging es dann wieder um gut drei Prozent auf 31,18 Euro nach oben auf ein Hoch seit Ende 2007.

Wer­bung Wer­bung

Wie Nordex am Morgen mitgeteilt hatte, seien Ende vergangenen Jahres weitere Aufträge zur Lieferung und Installation von 73 Windenergieanlagen eingegangen. Die Kapazität liege bei insgesamt 508 Megawatt. Zum Vergleich: Das entspricht fast einem Viertel der Bestellungen des zweiten sowie des dritten Quartals.

Nordamerika kristallisiere sich zu einem neuen starken Wachstumsmotor heraus, während Europa eine robuste Nachfrage beisteuere, schrieb Analyst Leon Mühlenbruch von MWB Research. Die aktuell mitgeteilten Bestellungen trieben die Dynamik mit Blick auf das Schlussquartal 2025 deutlich an, sodass es alles in allem ein Rekordquartal werden dürfte. Der Spitzenwert von 3,3 Gigawatt aus dem Schlussviertel 2024 dürfte übertroffen werden.

Mühlenbruch hob seine Umsatzprognosen ab 2027 an. Hinzu kämen starke Gewinnmargen und robuste Finanzmittelflüsse (Cashflows), womit das Kursziel von 33 auf 36 Euro steige, so der Analyst. Er bekräftige zudem seine "Buy"-Einstufung.

Wer­bung Wer­bung

Nordex hatte schon 2025 stark von der Nachfrage nach Windkraftanlagen im Zuge des weltweiten Ausbaus der erneuerbaren Energie profitiert. Mit einem Kursplus von fast 160 Prozent waren die Papiere unter den Favoriten im MDAX gewesen.

Rückenwind hatte dabei im November auch die Zuversicht des Managements geliefert, 2026 die Ergebnisse steigern zu können. Entscheidend sei dabei auch die Höhe des Auftragseingangs im Schlussquartal, hatte Nordex-Chef Jose Blanco betont./mis/ck/zb