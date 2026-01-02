Nordex erhält Aufträge über 508 Megawatt aus Kanada

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat zwei Aufträge über insgesamt 508 Megawatt aus Kanada erhalten. Geliefert werden sollen im Rahmen der Ende 2025 eingegangenen Bestellungen insgesamt 73 Windenergieanlagen mit Turbinen des Typs N163 sowie erstmals des Typs N175, wie das Hamburger Unternehmen am Montag mitteilte. Die Verträge beinhalten zudem langfristige Service-Vereinbarungen für die Turbinen. Die Anlagen sollen 2027 und 2028 geliefert werden.

Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2025 hatte Nordex Auftragseingänge in Höhe von 2,2 Gigawatt erhalten, im zweiten Quartal über 2,3 Gigawatt.

An der Börse kamen die aktuellen Aufräge gut an. Die Papiere legten im vorbörslichen Handel zu./err/mis