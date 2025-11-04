DAX 23.797 -0,6%ESt50 5.626 -0,6%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,83 +0,3%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.745 +0,3%Euro 1,1479 -0,1%Öl 64,72 +0,6%Gold 3.959 +0,7%
Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie
Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Nordex Aktie

Marktkap. 6,15 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Deutsche Bank AG

Nordex Buy

10:46 Uhr
Nordex Buy
Nordex AG
26,56 EUR 0,68 EUR 2,63%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex nach dem Bericht zum dritten Quartal von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch das vierte Jahresviertel werde in diesem Jahr wohl sehr stark, schrieb John Kim in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen gute kurz- und langfristige Dynamik, die allerdings nicht frei von Risiken sei./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,52 €		 Abst. Kursziel*:
13,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,95%
Analyst Name:
John Kim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

