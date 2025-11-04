Nordex Aktie
Marktkap. 6,15 Mrd. EURKGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex nach dem Bericht zum dritten Quartal von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch das vierte Jahresviertel werde in diesem Jahr wohl sehr stark, schrieb John Kim in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen gute kurz- und langfristige Dynamik, die allerdings nicht frei von Risiken sei./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nordex
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,52 €
|Abst. Kursziel*:
13,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,95%
|
Analyst Name:
John Kim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordex AG
|10:46
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:46
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:46
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06.09.19
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.