Nordex: Rekordserie wird fortgesetzt

06.02.26 15:26 Uhr

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Nordex: Rekordserie wird fortgesetzt

Die Aktie von Nordex ist zuletzt von Hoch zu Hoch geeilt und hat im Februar einen neuen historischen Höchststand markiert. Für weiteren Rückenwind könnte jetzt eine Serie von Aufträgen sorgen.

Seit dem Frühjahr 2025 hat die Aktie von Nordex einen gewaltigen Lauf und folgt seitdem einem steilen Aufwärtstrend. Ein Grund dafür: Die positive Auftragslage. Und hier ist kein Ende in Sicht, zuletzt konnte das Unternehmen Großaufträge fast im Tagesrhythmus melden, aktuell beispielsweise Bestellungen über 220 MW aus mehreren europäischen Ländern. Die Aktie könnte daher bald versuchen, den steilen mittelfristigen Aufwärtstrend fortzusetzen, nachdem zuletzt die Umplatzierung von 7 Mio. Aktien der Beteiligungsgesellschaft von Susanne Klatten den Kurs etwas belastet hatte.

Die aktuelle Auftragsmeldung finden Sie hier: zum Artikel

Guter Newsflow, der auch die Aktie beflügeln könnte, ist von Matador Secondary Private Equity zu erwarten. Das Unternehmen, das in bestehende Private-Equity-Vehikel mit bekannten Portfoliostrukturen investiert, hat kürzlich über deutlich steigende Rückflüsse aus seinen Fonds berichtet, was auf gute Zahlen für 2025 hoffen lässtzum Artikel

Vielversprechend sehen auch die Perspektiven des innovativen Assetmanagers LAIQON aus, der 2026 beginnen dürfte, die Früchte seiner umfangreichen Expansionsmaßnahmen zu ernten: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Erstellung am 06.02.26 um 15:10 Uhr. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.322 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 31.01.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel

