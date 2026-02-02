DAX24.975 +0,7%Est506.044 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,07 -1,0%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.271 -0,8%Euro1,1800 +0,1%Öl65,55 -1,2%Gold4.923 +5,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Asiens Börsen höher - Nikkei mit Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen Bayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.
Neue Aufträge

Nordex-Aktie steigt: Lieferung neuer Windturbinen in Schweden

03.02.26 09:29 Uhr
Nordex-Aktie im Plus: Großauftrag stärkt Auftragsbestand | finanzen.net

Nordex wird für einen Windpark des Projektentwicklers OX2 in der mittelschwedischen Region Dalarna insgesamt 27 Windturbinen mit einer Gesamtkapazität von 189 Megawatt liefern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
35,10 EUR 0,34 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Installiert werden sollen sie ab 2027 in der Kaltklimavariante, die auch unter rauen Winterbedingungen eine "optimierte Stromerzeugung" erlaubt, wie es in der Mitteilung des Turbinenherstellers Nordex aus Hamburg heißt. Anfang 2028 solle das Projekt in Betrieb gehen.

Wer­bung

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,04 Prozent höher bei 35,04 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
29.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
14.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
13.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
14.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
08.01.2026Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.01.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
25.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen