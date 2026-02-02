Unfairer Vorteil?

Die Europäische Kommission hat eine Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob der chinesische Windkraftanlagenbauer Goldwind staatliche Unterstützung erhalten hat, die ihm einen unfairen Vorteil in der Europäischen Union verschaffen könnte.

Die Kommission teilte mit, sie untersuche, ob Goldwind ausländische Subventionen erhält, die den EU-Binnenmarkt verzerren. Diese Subventionen könnten in Form von Zuschüssen, steuerlichen Vergünstigungen oder Darlehen gewährt werden.

Die Untersuchung ist die dritte, die die EU-Wettbewerbshüter auf Grundlage der Verordnung über drittstaatliche Subventionen (Foreign Subsidies Regulation, FSR) eingeleitet haben. Dieses vergleichsweise neue Regelwerk gibt Beamten die Befugnis, Unternehmen zu überprüfen, die nach Ansicht der Kommission Unterstützung von Regierungen außerhalb der EU erhalten.

Goldwind reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

