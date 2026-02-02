Goldwind-Aktie: EU leitet Subventionsuntersuchung ein
Die Europäische Kommission hat eine Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob der chinesische Windkraftanlagenbauer Goldwind staatliche Unterstützung erhalten hat, die ihm einen unfairen Vorteil in der Europäischen Union verschaffen könnte.
Werte in diesem Artikel
Die Kommission teilte mit, sie untersuche, ob Goldwind ausländische Subventionen erhält, die den EU-Binnenmarkt verzerren. Diese Subventionen könnten in Form von Zuschüssen, steuerlichen Vergünstigungen oder Darlehen gewährt werden.
Die Untersuchung ist die dritte, die die EU-Wettbewerbshüter auf Grundlage der Verordnung über drittstaatliche Subventionen (Foreign Subsidies Regulation, FSR) eingeleitet haben. Dieses vergleichsweise neue Regelwerk gibt Beamten die Befugnis, Unternehmen zu überprüfen, die nach Ansicht der Kommission Unterstützung von Regierungen außerhalb der EU erhalten.
Goldwind reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.
JG/DJN/sha/brb
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Xinjiang Goldwind Science Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xinjiang Goldwind Science Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Xinjiang Goldwind Science Technology News
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com