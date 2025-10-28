DAX24.279 -0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.218 +0,3%Euro1,1660 +0,1%Öl64,71 -1,6%Gold3.908 -2,1%
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Ausblick: adidas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vorläufige Zahlen

Nordex-Aktie springt zweistellig hoch: Prognose für operative Gewinnmarge 2025 erhöht

28.10.25 11:07 Uhr
Nordex-Aktie zweistellig höher: Anhebung der Prognose für die operative Gewinnmarge 2025 | finanzen.net

Der Windanlagenhersteller NORDEX hat angesichts einer starken operativen Umsetzung in den beiden Geschäftsbereichen Projekte und Service die Prognose für die operative Gewinnmarge 2025 erhöht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
25,42 EUR 1,96 EUR 8,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nordex sieht die EBITDA-Marge nun im Bereich von 7,5 bis 8,5 satt 5 bis 7 Prozent. Die Schätzungen für Umsatz und Investitikonen wurden bekräftigt.

Das vorläufige EBITDA im dritten Quartal 2025 erreichte 136 (Vorjahr: 72) Millionen Euro bei einer Marge von 8 (4,3) Prozent. Die Umsätze im Quartal sollen voraussichtlich etwa 1,706 (1,671) Milliarden Euro erreichen. Laut Nordex spiegeln sich hier saisonale Effekte sowie temporäre lieferantenbedingte Verzögerungen in der Türkei wider.

Nordex beendete das dritte Quartal mit 1,38 Milliarden Euro an liquiden Mitteln, verglichen mit 1,15 Milliarden Euro zum Jahresende 2024. Der freie Cashflow belief sich in den ersten neun Monaten auf 298 Millionen Euro, nach einer schwarzen Null im Vorjahreszeitraum. Nordex erwartet, dass die positive Cashflow-Entwicklung im vierten Quartal anhält, teilweise getrieben durch zusätzliche Gewinne und einer starke Auftragseingangsdynamik.

Nordex will nach wie vor 2025 den Umsatz auf 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro steigern und erwartet Investitionen von ungefähr 200 Millionen Euro.

Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 sollen am 4. November 2025 veröffentlicht werden.

Die Aktie reagierte positiv auf die Mitteilung.

Nordex-Aktie auf Erholungsrally nach Schwächephase und Margenausblick

Eine optimistischere Prognose für die diesjährige Gewinnmarge lässt am Dienstag die zuletzt abgerutschten Aktien von Nordex wieder hochspringen.

Im XETRA-Handel gewinnt die Nordex-Aktie zeitweise 14,84 Prozent auf 25,38 Euro, nachdem sie in den vergangenen zwei Wochen eine Schwächephase durchgemacht und ihr niedrigstes Niveau seit fast einem Monat erreicht hatten. Diese Schwäche können sie nun wieder ausgleichen, indem sie sich wieder ihrem Hoch seit 2021 nähern. Dieses war Mitte Oktober mit 24,56 Euro erreicht worden.

Nach einem dritten Quartal, in dem Nordex im Vorjahresvergleich fast doppelt so profitabel war, sieht das Unternehmen die diesjährige operative Marge (Ebitda) nun bei 7,5 bis 8,5 Prozent, nachdem die Spanne bislang bei 5,0 bis 7,0 Prozent gelegen hatte. Das Management rechnet im vierten Quartal mit zusätzlichen Gewinnen und starken Auftragseingängen.

Analysten wie Vivek Midha von der Citigroup sehen auf dieser Basis nicht nur viel Aufwärtspotenzial für den diesjährigen Analystenkonsens, sondern auch mit Blick auf das kommende Jahr. "Die Margensteigerung von Nordex zeugt von einer soliden Umsetzung und einer besseren Kostenkontrolle", sagte ein Börsianer.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

