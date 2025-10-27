DAX24.258 +0,1%Est505.687 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.116 +0,7%Euro1,1636 +0,1%Öl65,27 -0,6%Gold4.045 -0,8%
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Bitcoin im Fokus
Top News
Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Abwärtstrend

Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung

27.10.25 10:23 Uhr
Nordex-Aktie leidet weiter unter negativen Analystenstimmen | finanzen.net

Die Aktien von Nordex stehen auch am Montag unter Druck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
22,52 EUR -0,12 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eine weitere Abstufung belastete die Titel des Windkraftkonzerns, auch wenn die deutlichen Auftaktverluste im XETRA-Handel zuletzt eingegrenzt werden konnten auf 0,97 Prozent bei 22,54 Euro.

Mit Santander senkte eine weitere Bank den Daumen für die Papiere und votiert nun mit "Neutral". Vor dem Wochenende hatte bereits eine gestrichene Kaufempfehlung durch die Investmentbank Oddo BHF Nordex zugesetzt.

Der Abwärtstrend seit Mitte Oktober hält somit erst einmal an. Dem steht allerdings im Jahr 2025 eine Kursverdoppelung gegenüber.

/ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

