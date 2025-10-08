Auftrag erhalten

Nordex hat sich einen Großauftrag in Nordamerika gesichert. Das Unternehmen wird Windturbinen des Typs N163 mit einer Gesamtleistung von 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika liefern.

Der Baubeginn der Anlagen sei für das Jahr 2027 vorgesehen, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Angaben zu den Kunden oder den Projekten wurden nicht gemacht.

Wer­bung Wer­bung

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,24 Prozent höher bei 23,72 Euro.

DJG/rio/brb

DOW JONES