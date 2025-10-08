DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.327 -0,1%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.555 +0,3%Euro1,1617 -0,4%Öl65,97 +0,4%Gold4.032 +1,2%
Milliardendeal

ABB-Aktie im Fokus: Verkauf von Robotikgeschäft an SoftBank Group

08.10.25 07:45 Uhr
ABB-Aktie: Unternehmen trennt sich von Robotiksparte - SoftBank übernimmt Zukunftsbereich | finanzen.net

ABB hat vom geplanten Spin-off des Robotikgeschäfts Abstand genommen.

Stattdessen verkauft das Unternehmen die entsprechende Konzern-Division für einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden US-Dollar an die SoftBank Group. "Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung haben SoftBanks Angebot sorgfältig geprüft und dem ursprünglich geplanten Spin-off gegenübergestellt. Es widerspiegelt die langfristigen Stärken des Robotikgeschäfts und der Verkauf wird unmittelbar Wert für die Aktionärinnen und Aktionäre von ABB schaffen", sagte ABB-Verwaltungsratspräsident Peter Voser. "ABB wird den Verkaufserlös aus der Transaktion gemäß ihren bewährten Grundsätzen der Kapitalallokation verwenden." Der Abschluss des Deals wird Mitte bis Ende 2026 erwartet.

DJG/brb/rio

DOW JONES

