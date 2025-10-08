ABB-Aktie im Fokus: Verkauf von Robotikgeschäft an SoftBank Group
ABB hat vom geplanten Spin-off des Robotikgeschäfts Abstand genommen.
Werte in diesem Artikel
Stattdessen verkauft das Unternehmen die entsprechende Konzern-Division für einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden US-Dollar an die SoftBank Group. "Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung haben SoftBanks Angebot sorgfältig geprüft und dem ursprünglich geplanten Spin-off gegenübergestellt. Es widerspiegelt die langfristigen Stärken des Robotikgeschäfts und der Verkauf wird unmittelbar Wert für die Aktionärinnen und Aktionäre von ABB schaffen", sagte ABB-Verwaltungsratspräsident Peter Voser. "ABB wird den Verkaufserlös aus der Transaktion gemäß ihren bewährten Grundsätzen der Kapitalallokation verwenden." Der Abschluss des Deals wird Mitte bis Ende 2026 erwartet.
