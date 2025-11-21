Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker

DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.281 +0,9%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1506 -0,2%Öl62,21 -1,6%Gold4.094 +0,4%
Der LUS-DAX gewann am Abend an Wert.

Schlussendlich gewann der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,19 Prozent auf 23.188,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 22.942,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23.259,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 24.323,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 24.277,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 19.168,00 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 16,15 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 24.773,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.821,00 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 5,04 Prozent auf 218,90 EUR), Symrise (+ 3,27 Prozent auf 70,84 EUR), BASF (+ 2,38 Prozent auf 43,79 EUR), QIAGEN (+ 2,38 Prozent auf 40,38 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,32 Prozent auf 40,54 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-10,08 Prozent auf 100,80 EUR), Rheinmetall (-7,18 Prozent auf 1.519,50 EUR), Infineon (-3,69 Prozent auf 31,70 EUR), Heidelberg Materials (-3,10 Prozent auf 206,30 EUR) und RWE (-2,35 Prozent auf 44,04 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8.867.478 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 233,980 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,63 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall BuyUBS AG
