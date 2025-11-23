DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.274 +1,0%Euro1,1514 ±-0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Ausblick: Zoom Communications stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

23.11.25 08:32 Uhr
Zoom-Aktie an der NASDAQ im Blick: Zahlenvorlage voraus | finanzen.net

Der Videokonferenz-Spezialist Zoom Communications öffnet am 24. November die Bücher. Das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
67,62 EUR -3,05 EUR -4,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zoom Communications wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 26 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 0,660 USD je Aktie eingenommen.

Zoom Communications soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 26 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 29 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,21 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,83 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,67 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Zoom Communications und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

mehr Analysen