DAX 23.733 -1,7%ESt50 5.599 -1,4%MSCI World 4.382 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.096 -2,6%Euro 1,1514 -0,1%Öl 64,12 -1,1%Gold 3.999 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Telefonica-Aktie bricht ein: Dividende soll deutlich gekürzt werden Telefonica-Aktie bricht ein: Dividende soll deutlich gekürzt werden
Pyramid: Gute Perspektiven für die nächsten Jahre Pyramid: Gute Perspektiven für die nächsten Jahre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nordex Aktien-Sparplan
25,82 EUR -0,18 EUR -0,69 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,05 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D655

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D6554

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NRDXF

Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

08:56 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
25,82 EUR -0,18 EUR -0,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach detaillierten Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe seine vorab veröffentlichten starken Zahlen bestätigt, wobei die Ende Oktober angehobene Prognose für die operative Gewinnmarge die größte Überraschung gewesen sei, schrieb Constantin Hesse am Dienstag. Trotz der unter den Erwartungen liegenden Umsätze, die hauptsächlich vorübergehenden Lieferverzögerungen in der Türkei geschuldet seien, habe die Profitabilität dank erfolgreicher Projektabwicklungen und höherer Margen im Servicebereich deutlich über den Erwartungen gelegen./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,00 €		 Abst. Kursziel*:
-28,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,18%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

09:46 Nordex Underperform RBC Capital Markets
08:56 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Nordex Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.25 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

dpa-afx Konzernergebnis gestiegen Nordex-Aktie dennoch in Rot: Windturbinen-Hersteller hat Gewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert Nordex-Aktie dennoch in Rot: Windturbinen-Hersteller hat Gewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste
finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Abschläge
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Vormittag
finanzen.net Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX beendet den Montagshandel im Plus
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich am Nachmittag
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Montagmittag höher
finanzen.net TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex probes German turbine collapse
reNEWS Nordex raises 2025 margin guidance
EQS Group EQS-News: Nordex Group raises its outlook for Full Year 2025 EBITDA margin guidance following strong preliminary Q3 figures
EQS Group EQS-Adhoc: Nordex SE: Nordex Group raises its outlook for Full Year 2025 EBITDA margin guidance following strong preliminary Q3 figures
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Nordex AG zu myNews hinzufügen