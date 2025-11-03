Nordex Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach detaillierten Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe seine vorab veröffentlichten starken Zahlen bestätigt, wobei die Ende Oktober angehobene Prognose für die operative Gewinnmarge die größte Überraschung gewesen sei, schrieb Constantin Hesse am Dienstag. Trotz der unter den Erwartungen liegenden Umsätze, die hauptsächlich vorübergehenden Lieferverzögerungen in der Türkei geschuldet seien, habe die Profitabilität dank erfolgreicher Projektabwicklungen und höherer Margen im Servicebereich deutlich über den Erwartungen gelegen./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
