DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir im 3. Quartal mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum in Q3 -- Nordex, Evonik im Fokus
Adtran Networks senkt 2025er-Margenziel - Umsatzplus in Q3. NORMA Group: Operativer Gewinn in Q3 auf die Hälfte eingebrochen. Nemetschek hat Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert. SAF-HOLLAND: Umsatzziel erneut gesenkt - Zölle belasten Nordamerikageschäft.
Marktentwicklung
Der deutsche Leitindex wird am Dienstag schwächer erwartet.
Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.
Der TecDAX dürfte ebenfalls nachgeben.
Damit dürfte der deutsche Aktienmarkt den asiatischen Börsen folgen, wo die Kurse nachgaben. "An Asiens Börsen ist die Nervosität förmlich greifbar. Die beeindruckende und schon beängstigende Rally macht eine Pause", zitiert dpa-AFX Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Die Sorgen vor hohen Bewertungen und einer möglichen Korrektur nehmen wohl zu.
Europas Börsen werden am Dienstag mit Verlusten erwartet.
Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich im Minus.
Warnungen vor einer KI-Korrektur nehmen zu. "Die Warnungen vor den hohen Bewertungen und einer möglichen Korrektur werden lauter. Kein Wunder. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Nasdaq-100 liegt mit aktuell 35 stolze 11 Punkte höher als im Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre", zitiert Dow Jones den Vermögensverwalter QC Partners.
Den US-Börsen starteten mit verschiedenen Vorzeichen in die neue Woche.
Der Dow Jones gewann zu Beginn leicht hinzu, drehte dann jedoch ins Minus und gab letztlich 0,47 Prozent auf 47.337,23 Punkte nach.
Dagegen eröffnete der NASDAQ Composite den Handel deutlich im Plus. Im Verlauf gab er einen Teil seiner Gewinne wieder ab, beendete die Sitzung aber dennoch 0,46 Prozent höher bei 23.834,72 Zählern.
Nach der jüngsten Rally bei Technologiewerten zeigte sich an den US-Börsen ein gemischter Start in den November. An den internationalen Märkten bleibt das Trendthema Künstliche Intelligenz weiter präsent - begleitet von zahlreichen neuen Deals großer US-Konzerne. Am Montag setzte sich dieser Trend mit einer Partnerschaft zwischen Microsoft und dem australischen Rechenzentrum-Anbieter IREN fort: Der Software-Riese sicherte sich in diesem Zusammenhang Cloud-Kapazitäten im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar.
Am Dienstag zeigen sich Asiens Börsen schwächer.
In Japan verliert der Leitindex Nikkei 225 am Dienstag gegen 07:00 MEZ 1,05 Prozent auf 51.858,54 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,41 Prozent tiefer bei 3.960,40 Zählern.
Der Hang Seng in Hongkong gibt um 0,48 Prozent auf 26.031,75 Einheiten nach.
Am Markt wird laut dpa-AFX von Gewinnmitnahmen in Folge der jüngsten Rally aufgrund des KI-Hypes berichtet. In Japan sei auffällig, dass die Schwäche des Yen nicht stärker stützend für den Aktienmarkt wirke. In China gab es derweil schwache Daten vom Immobilienmarkt.
