DAX24.049 +0,4%Est505.670 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,1%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.168 -2,9%Euro1,1526 -0,1%Öl64,96 -0,2%Gold4.013 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Allianz 840400 Humanoid Global A41B76 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Chinas Börsen im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- BVB, Lufthansa im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Pfizer klagt wegen Gegengebot für Metsera Novo Nordisk-Aktie im Plus: Pfizer klagt wegen Gegengebot für Metsera
Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Kennzahlen im Fokus

Ausblick: Spotify legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

03.11.25 09:11 Uhr
Ausblick: Spotify legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor | finanzen.net

Mit Spannung erwarten Anleger die Spotify-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Spotify
570,90 EUR 3,90 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Spotify präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Wer­bung

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,96 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 25 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 4,23 Milliarden EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,38 Milliarden USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 38 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,37 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,13 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 38 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,25 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Spotify

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Spotify

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: norazaminayob / Shutterstock.com

Nachrichten zu Spotify

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Spotify

DatumRatingAnalyst
03.02.2022Spotify NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.07.2020Spotify overweightJP Morgan Chase & Co.
28.10.2019Spotify buyUBS AG
01.08.2019Spotify OutperformRBC Capital Markets
31.07.2019Spotify HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
06.07.2020Spotify overweightJP Morgan Chase & Co.
28.10.2019Spotify buyUBS AG
01.08.2019Spotify OutperformRBC Capital Markets
30.04.2019Spotify buyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2019Spotify BuyPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
03.02.2022Spotify NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2019Spotify HoldPivotal Research Group
21.12.2018Spotify NeutralB. Riley FBR
25.07.2018Spotify HoldPivotal Research Group
10.07.2018Spotify PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Spotify nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen