Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Erwartungen der Analysten

Nemetschek SE wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.

Nemetschek SE lädt am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,463 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 36,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,340 EUR erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 15,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 291,4 Millionen EUR gegenüber 253,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie, gegenüber 1,52 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 995,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

