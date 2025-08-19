DAX23.774 +0,8%ESt505.349 +0,4%Top 10 Crypto15,31 -2,8%Dow45.458 +0,4%Nas21.559 +0,3%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1644 -0,2%Öl67,07 -0,5%Gold3.548 -0,3%
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
US-Pionier

Nemetschek-Aktie höher: Nemetschek kauft US-Unternehmen Firmus AI

04.09.25 16:21 Uhr
Nemetschek-Aktie fester: Nemetschek kauft US-Spezialisten für Bauentwürfe Firmus AI | finanzen.net

Das Softwareunternehmen Nemetschek kauft Firmus AI, laut Unternehmensangaben ein US-Pionier für die Entwurfsprüfung und Risikoanalyse von Bauprojekten vor Baubeginn.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
112,20 EUR 0,30 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Firmus AI setzt auf Künstliche Intelligenz, um zweidimensionale PDF-Pläne auf Risiken aus der Planungsphase zu analysieren, wie Nemetschek mitteilte. Die Übernahme unterzeichnet hat laut Mitteilung die Nemetschek-Tochter Bluebeam Inc.

2026 dürfte das Unternehmen einen wiederkehrenden jährlichen Umsatz im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich erzielen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Im XETRA-Handel gewinnt die Nemetschek-Aktie zeitweise 0,71 Prozent auf 113,10 Euro.

DJG/rio/uxd

DOW JONES

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
