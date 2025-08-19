US-Pionier

Das Softwareunternehmen Nemetschek kauft Firmus AI, laut Unternehmensangaben ein US-Pionier für die Entwurfsprüfung und Risikoanalyse von Bauprojekten vor Baubeginn.

Firmus AI setzt auf Künstliche Intelligenz, um zweidimensionale PDF-Pläne auf Risiken aus der Planungsphase zu analysieren, wie Nemetschek mitteilte. Die Übernahme unterzeichnet hat laut Mitteilung die Nemetschek-Tochter Bluebeam Inc.

2026 dürfte das Unternehmen einen wiederkehrenden jährlichen Umsatz im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich erzielen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Im XETRA-Handel gewinnt die Nemetschek-Aktie zeitweise 0,71 Prozent auf 113,10 Euro.

